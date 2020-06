Hardspace: Shipbreaker: Weltraum-Bergungssimulation der Homeworld-Macher startet in den Early Access

Die Early-Access-Version soll zum Start folgende Inhalte bieten:

Akt 1 der Kampagne mit 15+ Stunden einzigartigem Gameplay

Hunderte zusätzliche Stunden Inhalt durch den freien Sandbox-Modus und zusätzliche Aufgaben in Akt 1

Mehrfach verbesserbare Abbauwerkzeuge and Anzugteile

Zwei Raumschiffstypen, die zerlegt werden können

999.999.999 Credits Schulden, die zurückgezahlt werden müssen

Eine vollständige Kampagne, in der ihr eure Schulden vollständig tilgen und zu den Sternen aufbrechen könnt. Wir schätzen die Spielzeit auf etwa 40+ Stunden.

Ein Sandbox-Modus ohne Einschränkungen, der Spaß mit prozedural generierten Schiffen bietet

Verschiedene neue Schiffstypen immer größeren Maßstabs

Mehr Missionen und Aufgabentypen

Bestenlisten und tägliche Herausforderungen, bei denen ihr euch mit anderen Spielern messen könnt

Modding-Unterstützung, damit ihr eure eigenen Schiffe und Herausforderungen entwerfen könnt

Eine Vielzahl von Fehlerbehebungen, Balancing- sowie "Quality of Life"-Verbesserungen und alles andere, was uns - und euch - einfällt.

Am 16. Juni 2020 ist die Weltraum-Bergungssimulation Hardspace: Shipbreaker von Blackbird Interactive ( Homeworld: Deserts of Kharak Homeworld 3 ) und Focus Home Interactive in den Early Access für PC gestartet, wo sie in etwa einem Jahr fertiggestellt werden soll. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind ebenfalls geplant. Auf Steam wird noch bis zum 7. Juli ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (19,99 Euro statt 24,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 89 Prozent von 367 Reviews positiv).Im Spiel wird man den Alltag eines Raumschiffsbergungsarbeiters erleben, prozedural generierte Raumschiffwracks zerteilen und verschrotten, die eigene Ausrüstung verbessern und immer schwierigere Aufträge übernehmen, um einen riesigen Schuldenberg abzubauen.Während der Weiterentwicklung sind folgende Erweiterungen geplant:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer