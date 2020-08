Hardspace: Shipbreaker: Update 0.2.0: Wöchentlicher Herausforderungsmodus auf Highscore-Basis

"Weekly Ship Feature (Beta) added

Campaign Leaderboards added to Main Menu

Polaris Freighter Animation Sequences added

Cargo Elevator Animation Sequence added

Ability to change player voice in the Gameplay Options added

Nova Fuel plumes now vaporize things they touch

Interior wall padding texture updated"

Für die Early-Access-Version von Hardspace: Shipbreaker ist das Update 0.2.0 erschienen. Mit dem Update wird ein wöchentlicher Herausforderungsmodus (R.A.C.E. - Rapid Acquisition Competence Exercise) eingebaut, in dem man seine Raumschiff-Zerlegungsfertigkeiten auf Highscore-Basis mit anderen Spielern - am gleichen Raumschiff - beweisen darf.Change-Log ( Auszug ):Der aktuelle Early-Access-Fahrplan sieht so aus: Zur Vorschau : Lieber Jörg! Es fällt mir schwer das einfach so zu sagen, aber ich werde mir eine neue Arbeit suchen. Ich tausche Stift gegen Stinger, Tastatur gegen Jetpack und mein Büro gegen ein schwereloses Trockendock, das die Erde im hohen Orbit umkreist. Wir bauen dort ausrangierte Raumschiffe auseinander und ich habe das jetzt auch schon einige Stunden lang gemacht - probeweise quasi, weil sie noch ein paar Modalitäten klären müssen. Early Access nennen sie das. Aber selbst in diesem Zustand ist das schon eine unheimlich coole Sache!Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen PC