Dangerous Driving 2: Arcade-Rennspiel mit offener Welt für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt

Three Fields Entertainment hat Dangerous Driving 2 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Das Arcade-Rennspiel soll pünktlich zu Weihnachten 2020 erscheinen. Im Gegensatz zum Vorgänger, der ziemlich mittelprächtig war ( zum Test ), ist man diesmal in einer dynamischen, offenen Spielwelt unterwegs. Man kann sich Rennen in Events/Veranstaltungen gegen computergesteuerte Gegner liefern, im Free-Drive-Modus durch die Umgebung heizen oder Massenkarambolagen mit der Crash-Mechanik bauen. Interaktive Musik und neuartige Spielmodi werden versprochen. Ein Solo-Modus und ein Split-Screen-Modus sind geplant - im Split-Screen-Zusammenhang wird vor allem die Switch-Version erwähnt. Weder Bild- noch Videomaterial wurden bereitgestellt.Bei Three Fields Entertainment arbeiten die Burnout-Veteranen Fiona Sperry und Alex Ward. "Dangerous Driving 2 wird wirklich unser bisher bestes Spiel sein", verspricht Alex Ward. Das Studio hatte bisher Dangerous Golf Danger Zone 2 und Dangerous Driving entwickelt.