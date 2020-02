1428: Shadows over Silesia: Mittelalterliches Action-Adventure für PC angekündigt

Screenshot - 1428: Shadows over Silesia (PC) Screenshot - 1428: Shadows over Silesia (PC) Screenshot - 1428: Shadows over Silesia (PC) Screenshot - 1428: Shadows over Silesia (PC) Screenshot - 1428: Shadows over Silesia (PC) Screenshot - 1428: Shadows over Silesia (PC)

Der tschechische Entwickler Petr Kubícek hat das isometrische Action-Adventure 1428: Shadows over Silesia , in dem sich die Hussiten auf ihrem Feldzug durch das königslose Schlesien befinden und viele Priester den Weltuntergang prophezeien, für PC angekündigt. Einen Veröffentlichungstermin gibt es zwar noch nicht, aber auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Kubícek verspricht ein düsteres Abenteuer im mitelalterlichen Europa des 15. Jahrhundert mit realen historischen Ereignissen, fordernden Rätseln im Stil klassischer Adventure-Spiele, schwierigen Kämpfen und Entscheidungen sowie Schleichpassagen. Während des linearen, in Kapitel und Levels unterteilten Spielverlaufs soll man Höhlen, Klöster, Burgen und Verliese erkunden. Mehr dazu auf der offiziellen Website und in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer