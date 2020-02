VirtuaVerse: Cyberpunk-Adventure für PC im Anmarsch

Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC)

Das aus Master Boot Record (Story & Sound), Alessio Cosenza alias Elder0010 (Programmierung) und Valenberg (Grafik) bestehende internationale Entwicklertrio Theta Division wird sein Point'n'Click-Adventure VirtuaVerse zusammen mit Publisher Blood Music am 12. Mai 2020 für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man das dystopische Sci-Fi-Abenteuer, in dem man seine verschwundene Hacker-Freundin aufspüren muss, bereits zur Wunschliste hinzufügen. Das fertige Spiel soll u. a. auch deutsche Bildschirmtexte bieten.Spielbeschreibung des Herstellers: "VirtuaVerse ist ein Cyberpunk Point-and-Click-Adventure, das in einer nicht allzu fernen Zukunft spielt und Geschichten von Technomancern, AR-Graffiti-Künstlern, Hacker-Gangs, Stämmen von Crypto-Schamanen, Digital-Archäologen, epischen Cyberwars und Virtual-Reality-Verführungen erzählt."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer