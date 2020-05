VirtuaVerse: Cyberpunk-Adventure über Hacker, Technomancer und Gedankenkontrolle veröffentlicht

Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC) Screenshot - VirtuaVerse (PC)

Am 12. Mai 2020 haben das aus Master Boot Record (Story & Sound), Alessio Cosenza alias Elder0010 (Programmierung) und Valenberg (Grafik) bestehende internationale Entwicklertrio Theta Division und Publisher Blood Music das dystopische Point'n'Click-Adventure VirtuaVerse für PC veröffentlicht. Der Download via Steam und GOG kostet jeweils 14,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind zu 100 Prozent positiv, auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,8 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "In einer nicht allzu fernen Zukunft gewann eine künstliche Intelligenz die Oberhand über alle anderen KIs und ihre Regierungen. Die Gesellschaft ist zu einer permanent integrierten Realität migriert, die mit einem einzigen neuronalen Netzwerk verbunden ist, das ihre Erfahrungen durch die Verarbeitung persönlicher Daten ständig optimiert.Nathan, ein Außenseiter, der sich immer noch weigert, sich dem neuen System zu unterwerfen, verdient seinen Lebensunterhalt als Schmuggler von modifizierter Hardware und geknackter Software abseits des Netzes. Ausgerüstet mit seinem individuellen Headset gehört er zu den wenigen, die AVR noch abschalten und die Realität als das sehen können, was sie ist. Er teilt sich eine Wohnung in der Stadt mit seiner Freundin Jay, einer talentierten AVR-Graffitikünstlerin, deren Drohnen Techno-Farbe über den ganzen augmentierten Raum in der Stadt sprühen.Als Nathan eines Tages aufwacht, stellt er fest, dass Jay über Nacht verschwunden ist, sein individuelles Headset kaputt ist und eine kryptische Nachricht auf dem Badezimmerspiegel hinterlassen wurde. Abgeschnitten und entschlossen, herauszufinden, was mit Jay passiert ist, findet er sich in einer unerwarteten Reise wieder, an der Jays Hackergruppe und eine Gilde von AVR-Technomancer beteiligt sind.Auf seiner Reise um die Welt muss er über Hardware-Friedhöfe gehen, sich mit digitaler Archäologie, Stämmen von Kryptoschamanen und Ausschweifungen in die virtuelle Realität auseinandersetzen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer