VirtuaVerse: Cyberpunk-Abenteuer über Hacker, Technomancer und Gedankenkontrolle auf Konsolenkurs

We are really proud to announce VirtuaVerse will be released on Nintendo Switch™, Xbox One™, and PlayStation 4™ on 28th October 2021.



— VirtuaVerse (@virtuaverse) October 12, 2021

Am 28. Oktober 2021 wollen Theta Division und Blood Music das bereits für PC (zum Test ) erschienene Point'n'Click-Adventure VirtuaVerse auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen Im PlayStation Store kann man das Cyberpunk-Abenteuer bereits auf die Wunschliste setzen, via Microsoft Store und eShop sogar für jeweils 14,99 Euro vorbestellen. In der Spielbeschreibung heißt es: "VirtuaVerse ist ein herausforderndes oldschool-Cyberpunk-Point-&-Click-Abenteuer, das in einer nicht allzu fernen Zukunft spielt und von Technomancern, AVR-Graffitikünstlern, Hacker-Gruppen, Stämmen von Kryptoschamanen, digitaler Archäologie, epischen Cyberkriegen und virtuellen Realitäten erzählt.In einer nicht allzu fernen Zukunft gewann eine künstliche Intelligenz die Oberhand über alle anderen KIs und ihre Regierungen. Die Gesellschaft ist in eine permanente integrierte Realität migriert, die mit einem einzigen neuronalen Netzwerk verbunden ist, das ihre Erfahrungen durch die Verarbeitung persönlicher Daten ständig optimiert. Nathan, ein Außenseiter, der sich immer noch weigert, sich dem neuen System zu unterwerfen, verdient seinen Lebensunterhalt als Schmuggler von modifizierter Hardware und geknackter Software abseits des Netzes. Ausgerüstet mit seinem individuellen Headset gehört er zu den wenigen, die AVR noch abschalten und die Realität als das sehen können, was sie ist.Er teilt sich eine Wohnung in der Stadt mit seiner Freundin Jay, einer talentierten AVR-Graffitikünstlerin, deren Drohnen Techno-Farbe über den ganzen augmentierten Raum in der Stadt sprühen. Als Nathan eines Tages aufwacht, stellt er fest, dass Jay über Nacht verschwunden ist, sein Headset kaputt ist und eine kryptische Nachricht auf dem Badezimmerspiegel hinterlassen wurde. Abgeschnitten und entschlossen, herauszufinden, was mit Jay passiert ist, findet er sich auf einer unerwarteten Reise wieder, an der Jays Hackergruppe und eine Gilde von AVR-Technomancern beteiligt sind. Auf seiner Reise um die Welt muss er über Hardware-Friedhöfe gehen, sich mit digitaler Archäologie, Stämmen von Kryptoschamanen und Ausschweifungen in die virtuelle Realität auseinandersetzen."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PS4 One Switch