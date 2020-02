Kosmokrats: Sowjetisches Weltraum-Puzzlespiel für PC angekündigt

Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC) Screenshot - Kosmokrats (PC)

Der polnische Indie-Entwickler Pixel Delusion und Publisher Modern Wolf haben das narrative Weltraum-Puzzlespiel Kosmokrats angekündigt, das 2020 via Steam und Humble Store für PC erscheinen soll. Auf Valves Download-Portal lässt sich der Titel bereits zur Wunschliste hinzugfügen.Kosmokrats spielt in einem alternativen Universum, in dem die Sowjetunion (UdSSR) nie aufgehört hat zu exisiteren. Man schlüpft in die Rolle eines ehemaligen Kartoffelschälers, der plötzlich als Drohnenpilot eingesetzt wird, um im Orbit Raumschiffe zusammenzusetzen, mit denen mutige Kosmonauten das Sonnensystem kolonialisieren sollen - sofern sie nicht schon während der Konstruktionsphase das Zeitliche segnen...Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer