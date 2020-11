Kosmokrats: Sozialistische Weltraum-Knobelei hat abgehoben

Am 5. November 2020 haben Pixel Delusion und Modern Wolf das sozialistisch geprägte Weltraum-Puzzlespiel Kosmokrats für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 12. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,69 Euro statt 12,99 Euro). Die Veröffentlichung auf GOG und im Humble Store soll "demnächst" folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Genossinnen und Genossen! Langweilt euch das Leben auf der Erde? Dann findet eine neue Herausforderung bei der WELTRAUMTRUPPE. Als Elite-Drohnenkapitän in der WELTRAUMTRUPPE baut ihr mit einer Drohne Raumschiffe im Weltall zusammen, trefft interessante Persönlichkeiten, seht die Wunder des Sonnensystems und überlebt das alles möglicherweise sogar!Baut eine mächtige Flotte auf: Baut mit der modernsten Drohnentechnologie der 60er Jahre Raumschiffe im Orbit zusammen, indem ihr die Teile in der Schwerelosigkeit zieht und verschiebt. Achtet bloß darauf, dass die Verbindungsstücke richtig herum montiert sind, Genossinnen und Genossen. Lasst euch auch nicht zu lange Zeit und zerquetscht wenn möglich nicht zu viele mutige Kosmonauten.Werdet zum Helden: Die Eroberung des Weltalls durch das Proletariat ist eine Geschichte voller interessanter Charaktere und noch interessanterer Entscheidungen! Jeder Spieldurchlauf verläuft anders und alle eure Handlungen - ob ihr bei 'Arbeitsplatzunfällen' versehentlich Kosmonauten umbringt oder Raumschiffe nicht korrekt zusammenbaut - haben Folgen, die ihr und die Flotte früher oder später zu spüren bekommen werdet.Erobert das All: In Kosmokrats verdient ihr Medaillen für eure Vitrine, lest die stets objektive offizielle Parteizeitung, vergnügt euch zwischen den Missionen mit eurer topmodernen Я-Box-Konsole, passt den Schwierigkeitsgrad mithilfe von Wodka an und noch viel mehr. Kommt zur WELTRAUMTRUPPE! Spielt Kosmokrats!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer