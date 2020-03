Moto GP 20: Erstes Spielszenen-Video: Valentino Rossi dreht eine Runde auf dem Mugello-Ring

Milestone hat das erste Spielszenen-Video aus Moto GP 20 veröffentlicht. In dem Clip dreht Valentino Rossi bei trockenen Wetterbedingungen eine Runde auf dem Mugello-Ring."Die Zuschauer erhalten einen Einblick in das neue Benzin-Management und die asymmetrische Reifenabnutzung (...) Wie in der Realität werden auch im Spiel beide Reifen nicht gleichmäßig beansprucht und nutzen sich demnach auch nicht gleichmäßig ab. (...) Vor jedem Rennen können Spieler entscheiden, wie viel Benzin sie mit auf die Strecke nehmen und welche Reifen sie aufspannen. Die Fahrphysik wird durch diese Entscheidungen beeinflusst. (...) Echte MotoGP-Motorräder besitzen eine komplexe Aerodynamik, so beeinflussen beispielsweise beschädigte Winglets erheblich das Fahrverhalten. Crashs oder Kollisionen mit anderen Fahrern beeinträchtigen das Handling des Motorrads, ganz wie im echten Leben", schreiben die Entwickler.MotoGP20 wird am 23. April 2020 für PC (Steam), PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen. Erstmalig wird der Titel kurz nach dem offiziellen Startschuss zur MotoGP-Weltmeisterschaft erhältlich sein. In dem Spiel tritt man direkt gegen die MotoGP-Champions an oder startet als junger Nachwuchsfahrer im Red-Bull-MotoGP-Rookies-Cup eine eigene Karriere.Letztes aktuelles Video: First Official Community Gameplay