Moto GP 20: Die virtuelle Motorrad-Rennsaison beginnt

Der Geschichtsmodus - der beliebte Modus kehrt in einem neuen Format zurück. Spieler können durch ihre Siege legendäre Fahrer und Motorräder sammeln.

KI 2.0 - im letzten Jahr wurde die wegweisende KI A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent) vorgestellt und implementiert, die computergesteuerte Einheiten noch schneller, natürlicher und fairer machte. Ihre Fähigkeiten wurden weiter verbessert und das KI-Verhalten dem echter Fahrer angepasst. Reifen- und Benzinmanagement sind realistischer als je zuvor.

Neue Editoren - zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung sorgen für einen einzigartigen Style auf der Rennstrecke.

Die beste Online-Erfahrung - Dedicated-Server für Multiplayerspiele bieten ein reibungsloses Spielerlebnis. Zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen sorgen für noch mehr Spaß in allen Modi: öffentliche Rennen, private Rennen und den Race-Director-Mode.

Am heutigen 23. April 2020 geht Milestones Motorrad-Rennspiel Moto GP 20 auf PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia an den Start. Dazu heißt es vom Hersteller: "Mit MotoGP20 können Spieler Champions der 2020er Saison werden oder in die Schuhe eines jungen Fahrers schlüpfen und sich den Aufstieg in die höchste Klasse im neuen Manager-Karrieremodus erkämpfen. MotoGP20 führt eine Reihe neuer Features ein, die das Franchise auf ein neues Level heben. Mehr Realismus und mehr Strategie-Optionen sorgen für ein einzigartiges MotoGP-Erlebnis direkt von Zuhause, von der Box und bis auf die Strecke!Der neue Manager-Karrieremodus versetzt Spieler in die Rolle eines professionellen Fahrers, sowohl neben als auch auf der Strecke. Wie im echten Leben zählt nicht nur das fahrerische Können - auch gute Entscheidungen sind elementar für den Erfolg auf der Rennstrecke und in der Meisterschaft. Der neue Karrieremodus ist an den realen Motorsport angelegt: Der Manager kann auch hier den Unterschied ausmachen. Er verhandelt die Verträge und kümmert sich um alte und neue Sponsoren. Bei der Erstellung eines neues Team bietet der neue Grafikeditor fast uneingeschränkte Möglichkeiten. Spieler können Helm, Rennnummern, Sticker und Lackierungen bestimmen. Die Mitarbeiter beeinflussen ebenfalls die Perfomance des Motorrads. Doch Vorsicht: Die besten Ingenieure haben ihren Preis! Spieler müssen die richtige Balance zwischen Budget und Leistung finden. Jeder Mitarbeiter besitzt eigene Spezialisierungen - auf die Mischung kommt es an. Testfahrten sind wichtig für die Weiterentwicklung des Bikes und geben wichtige Rückschlüsse über Perfomance und Pace.Winter- und Mid-Season-Tests bieten weitere Möglichkeiten der Entwicklung. Spieler wählen aus drei verschiedenen Paketen von Motoren- und Rahmenkonfigurationen, um das bestmögliche Setting zu finden. Während der Saison können die Aerodynamik, Elektronik, Motorleistung, Spritverbrauch und viele weitere Entwicklungen weiter im großzügigen R&D-Bereich durch Punkte verbessert werden. Milestone wird auch nach der Veröffentlichung von MotoGP20 das Spiel und den Manager-Karrieremodus erweitern.Das Entwicklerteam legt großen Wert auf Realismus und strategisches Denken. Benzinmanagement, asymmetrische Reifenabnutzung und erstmalig: Schaden an aerodynamischen Komponenten, sorgen für ein ultimatives Rennerlebnis! MotoGP20 reproduziert reale Gegebenheiten bis ins kleinste Detail. Spieler müssen sich für Reifentypen entscheiden und wieviel Benzin sie mit auf die Strecke nehmen möchten. Diese Entscheidungen haben großen Einfluss auf das Fahrverhalten ihrer Bikes. Das allgemeine Simulationslevel von MotoGP20 ist ein großer Schritt nach vorne! Kollisionen mit anderen Fahrern und Crashs können das Bike beschädigen und das Fahrverhalten beeinflussen - ganz wie in echten Rennen. Die Gamephysik erlaubt Simulationsfans ein noch realistischeres, technisches und Skill-basiertes Gameplay!"Dank des Feedbacks der Community sollen zahlreiche beliebte Features der Vorgängerspiele in überarbeiteter Form zurückkehren:Außerdem soll die MotoGP-eSport-Weltmeisterschaft dieses Jahr mit neuem Regelwerk in die vierte Saison starten.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer