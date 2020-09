The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos: Die Kerkertore haben sich geöffnet

Erforsche einen riesigen Dungeon voller Überraschungen - von den Höhlen bis zu den Luxusquartieren des bösartigen Herrschers Zangdar, über den Goblin-Eislaufplatz und einer extrem lebhaften Taverne!

Spiele mit sieben klassischen Rollenspielfiguren, die ihre Fähigkeiten ergänzen: Elfe, Zwerg, Barbar, Magier, Org, Ranger und Dieb

Rundenbasierte Kämpfe mit kreativen Support-Mechaniken zwischen den Teammitgliedern

Über 100 verschiedene Feinde, die dein taktisches Geschick in Kämpfen fordern

Versteckte und zerstörbare Objekte (inklusive Biergläsern) mit überraschenden Statuseffekten werden dir in Kämpfen helfen... oder auch nicht!

Adaptiver Schwierigkeitsgrad: von einem zugänglichen und spaßigen Story-Modus mit einem vereinfachten Kampfsystem bis zum 'Albtraum-Modus', wo der kleinste taktische Fehler dein Ende bedeutet ist für den Spieler etwas dabei.

Bizarre Konversationen, absurde Situationen und ungewöhnliche Bekanntschaften erwarten dich!

Am 17. September 2020 haben Dear Villagers und Artefacts Studio das parodistische Taktik-Rollenspiel The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos für PC veröffentlicht . Der Download via Steam GOG und Epic Games Store kostet jeweils 34,99 Euro. Eine Deluxe bzw. Collector's Edition inklusive Soundtrack und Goodies Pack ist ebenfalls erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 89 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG, das vor Charme, Humor und Chaos nur so strotzt! Spieler führen eine kunterbunte Truppe von ulkigen Helden an, die sich auf ein episches Abenteuer durch den schrecklichen Dungeon of Naheulbeuk bewegen. Das Team nutzt seine 'Stärken' und sein 'Wissen', um alle Bösartigkeiten, die Schurke Zangdar entgegenstellt, zu meistern.Die englische Voice-Cast des Titels wird von Felicia Day angeführt (The Guild, Geek & Sundry, Buffy the Vampire Slayer) und der Titel besitzt auch eine Deutsche Übersetzung und Synchronisation. The Dungeon of Naheulbeuk kombiniert den Spaß, die Kreativität und das Chaos einer epischen Tabletop-Kampagne mit Herausforderungen der besten taktischen RPGs, um ein komplett neuartiges Abenteuer abzuliefern.Das The Naheulbeuk Universum wurde vom französischen Autor John Lang geschaffen. Seine Wurzeln hat die Reihe in einem populären französischen Audio-Comedy-Format, das 2001 startet und eine Parodie auf Rollenspiele, Tabletop-Spiele und klassische Fantasy-Helden ist. Jetzt öffnet Naheulbeuk international seine Pforten und wird zum ersten mal als Videospiel spielbar sein!The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos ist in Deutsch, Englisch, Französisch und vereinfachtem Chinesisch spielbar sowie komplett in Deutsch, Englisch und Französisch vertont."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer