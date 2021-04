The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos: Vampire, Zombies und Hühner im ersten DLC

Mit Ruins of Limis ist der erste Story-DLC für The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos ab 31,49€ bei kaufen ) angekündigt worde. Die Erweiterung wird ab dem 25. Mai für PC verfügbar und in den kommenden Konsolen-Fassungen (PS4, Switch und Xbox One) direkt enthalten sein. Im ersten DLC stellt sich die Naheulbeuk-Crew neuen Feinden wie Vampiren, Zombies und Hühnern. Versprochen werden neue "Aufgaben, Kämpfe, Nebenmissionen, Einheiten und Gags".Letztes aktuelles Video: DLC Ruins of Limis Trailer