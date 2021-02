Borderlands (Film): Jack Black als Claptrap an Bord

Schauspieler Jack Black ist ebenfalls bei der geplanten Verfilmung von Borderlands am Start und wird die Rolle des plappernden Kult-Roboters Claptrap übernehmen. Das meldet Eurogamer.net und bezieht sich dabei auf einen Artikel im Hollywood Reporter . Schon beim Film The House with a Clock in its Walls haben Jack Black und Regisseur Eli Roth zusammengearbeitet.Black, der im Spielebereich u.a. die Hauptrolle in Tim Schafers Heavy-Metal-Abenteuer Brütal Legend übernommen hatte, reiht sich damit in die Liste bekannter Namen ein, die beim Borderlands-Film mitwirken werden: Zuletzt wurde bekannt, dass auch Jamie Lee Curtis das Schauspieler-Ensemble um Kevin Hart ("Jumanji") und Cate Blanchett ("Der Herr der Ringe") ergänzen wird.Das Drehbuch für die Verfilmung übernimmt übrigens Craig Mazin, der mit seiner mehrfach ausgezeichneten Mini-Serie Chernobyl Aufmerksamkeit erregte und auch in die TV-Umsetzung von The Last of Us involviert ist. Einen Termin für den Kinostart gibt es noch nicht, doch sollen die Dreharbeiten schon bald in Ungarn beginnen.