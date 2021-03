Borderlands (Film): Florian Munteanu (Viktor Drago aus Creed 2) wirkt ebenfalls mit

Eine weitere Besetzung für den kommenden Kinofilm zu Borderlands ist bekannt: Wie der Hollywood Reporter meldet, wird Florian Munteanu die Rolle von Krieg übernehmen, der im Rahmen der Handlung die Aufgabe haben soll, Tiny Tina zu beschützen. Regisseur Eli Roth lässt in einem Statement wissen, dass es die größte Herausforderung war, einen passenden Schauspieler für die Rolle zu finden."Florian bringt echte Menschlichkeit und viele Schichten in einen Charakter, der an der Oberfläche total verrückt und brutal wild erscheint", so der Macher von Filmen wie The Hostel, Cabin Fever und Das Haus der geheimnisvollen Uhren.Auch Minteanu, der u.a. als Viktor Drago bei Creed 2 in den Ring stieg, scheint sich über sein Mitwirken bei Borderlands zu freuen. So schreibt es bei Instagram : "Bin so gehypt. Hab mich sofort in die Rolle verliebt als ich sie gesehen habe. Kann es kaum erwarten, Krieg zum Leben zu erwecken."Zuletzt wurde bekannt, dass Jack Black als Plappermaul Claptrap am Bordelands-Film mitwirken wird. Außerdem mit dabei: Jamie Lee Curtis, Kevin Hart ("Jumanji") und Cate Blanchett ("Der Herr der Ringe").Das Drehbuch für die Verfilmung übernimmt übrigens Craig Mazin, der mit seiner mehrfach ausgezeichneten Mini-Serie Chernobyl Aufmerksamkeit erregte und auch in die TV-Umsetzung von The Last of Us involviert ist. Einen Termin für den Kinostart gibt es noch nicht.