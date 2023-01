Borderlands (Film): Deadpool-Regisseur übernimmt für Reshoots

Borderlands-Film: Reshoots sollen in zwei Wochen abgeschlossen sein

Informationen über den Cast

Nach einigen Testvorführungen im November werden am bevorstehenden Borderlands-Film allem Anschein nach noch einmal Änderungen vorgenommen. Deadpool-Regisseur Tim Miller übernimmt die Reshoots.Die ursprünglichen Dreharbeiten begannen bereits Anfang 2021 in Ungarn, wo sich ideale Bedingungen für die Schrottplatz-Wüste Pandoras anboten. Doch nun könnte sich die Veröffentlichung des Borderlands-Films wohl noch einige Wochen länger hinziehen.All zu lang dürften die Reshoots nicht dauern, vertraut man dem Bericht von Deadline . So wird erklärt, dass Tim Miller, der neben Deadpool auch für Terminator: Dark Fate oder Thord - The Dark Kingdom verantwortlich war, lediglich zwei Wochen benötigen würde, um die Dreharbeiten der zu überarbeitenden Aufnahmen abzuschließen.Darüber hinaus erfahren wir, dass der vorherige Regisseur, Eli Roth , keineswegs gefeuert wurde, sondern lediglich zu einem anderen Projekt weitergezogen wäre. Gore-Liebhaber Roth war für den Großteil des Materials verantwortlich und würde sich fortan den Arbeiten seines nächsten Films, einem Horror-Streifen mit dem Namen Thanksgiving, widmen.Jener soll auf einem der Fake-Filmtrailer von Grindhouse basieren, das im Jahre 2007 von Kultregisseuren Robert Rodriguez und Quentin Tarantino produziert wurde und ihre beiden Filme, Planet Terror und Death Proof, zu einem Doppel-Feature vereint. Jenem entspringt auch die Scheinwerbung, an der sich Thanksgiving orientieren will. Dabei ist das Projekt bereits das dritte, das auf der Grundlage der Scherztrailer verwirklicht wird. Zuvor sahen wir bereits Machete und eine Umsetzung von Hobo with a Shotgun.Darüber hinaus wissen wir bereits, wer sich dem Cast des Borderlands-Film anschließt. So wird die Rolle der Lilith, einer berüchtigten Diebin die zu ihrem Heimatplaneten zurückkehrt, um die Tochter des von Edgar Ramirez verkörperten Atlas wiederzufinden, von Cate Blanchett übernommen.Weitere bekannte Gesichter finden wir in Kevin Hart als Roland, Ariana Greenblatt als Tiny Tina oder Jamie Lee Curtis als Tannis. Nervensäge Claptrap wird von keinem Geringeren als Jack Black gespielt , der dem flapsigen Roboter seine Stimme leihen dürfte. Und Florian Munteanu (Viktor Drago aus Creed 2) wirkt ebenfalls mit Das Skript zum Film stammt von Roth und Craig Mazin, der ebenfalls an HBOs The Last of Us-Serie beteiligt ist, die schon in wenigen Tagen startet . Außerdem übernehmen Randy Pitchford und Strauss Zelnick, ihres Zeichens Executive Producer der Borderlands-Spiele und Gründer des Studio Gearbox sowie Chairman und CEO des Publishers Take-Two Interactive, die Verantwortung als Executive Producer des Borderlands-Films.