Borderlands (Film): Der erste Trailer zur Lootshooter-Adaption ist endlich da

Borderlands: So sehen Cate Blanchett und Kevin Hart im Film aus





Red-Haired Cate Blanchett Teams Up with Jamie Lee Curtis, Kevin Hart and More in Borderlands First Look (Exclusive) https://t.co/On2fYasUNQ



— People (@people) February 20, 2024

Nach den Bildern gibt es nun auch denzur, die am 9. August in den Kinos starten wird. Das Video könnt ihr euch hier direkt ansehen:Seit Jahren wird an einergeschraubt, in diesem Jahr soll es nun endlich in die Lichtspielhäuser dieser Welt gehen. Passend dazu gibt es jetzt die erstenaus der Adaption, die bereits einen Blick auf Cate Blanchett, Kevin Hart und natürlich Claptrap gewähren.Bekanntlich brillieren die Borderlands-Spiele nicht unbedingt mit ihrer Story, aber ganz nüchtern betrachtet sind sie ziemliche Action-Orgien. Ob der Film in eine ähnliche Richtung gehen wird, bleibt angesichts fehlender Infos noch abzuwarten, abersein: Der Look. Denn statt des bekannten Cel-Shading-Designs wird die Kino-Umsetzung Live-Action werden.Auf einen Trailer muss zwar weiterhin gewartet werden, aber die ersten Bilder, die das People Magazine exklusiv veröffentlicht hat, sind auf jeden Fall ein kleiner Vorgeschmack. Star des Film ist, die in die Rolle der rothaarigen Sirene Lilith schlüpft und auf dem Planeten Pandora nach der Tochter von Atlas sucht. Das Aussehen und Kostüm ist dem Filmteam auf jeden Fall schon mal gelungen.Begleitet wird Lilith von der übrigen Borderlands-Bande, die der eine oder andere vermutlich schon aus den Spielen kennt. So mimtden Soldaten Roland, während Barbie-Schauspielerindie überdrehte und Bunkers and Badasses-liebende Tiny Tina spielt. Ebenfalls mit an Bord ist Oscar-Gewinnerinals Wissenschaftlerin Tannis,als Krieg undleiht seine Stimme dem etwas nervigen Roboter Claptrap.Spannend:, der oftmals gelobte Antagonist aus, ist nach aktuellen Informationen nicht Teil der Verfilmung. Ob die Macher bereits auf eine Fortsetzung spekulieren, in der dieser dann eine wichtige Rolle spielen wird, ist unklar.Wie gut am Ende der Borderlands-Film ist, wird sich spätestens in ein paar Monaten herausstellen: Amsoll Borderlands in den Kinos starten. Auchveröffentlicht.