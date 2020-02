Neoverse: Kartenbasiertes Roguelite-Abenteuer verlässt den Early Access

3 bezaubernde Charaktere, alle mit ihren eigenen, einzigartigen Charakteristiken!

300 strategische Karten und mehr als 100 Fähigkeiten!

Über 70 Monstertypen mit verschiedensten Modellen!

Eine unendliche Fortsetzung unbegrenzter Möglichkeiten!

Die herausforderungsbereiten Spieler können ihre Schwierigkeit noch härter stellen als jemals zuvor!

Tino Gamez hat sein kartenbasiertes Roguelite-Abenteuer Neoverse am 19. Februar 2020 für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Der Download via Steam schlägt mit 16,79 Euro zu Buche. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 1.730 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Neoverse ist ein wunderschönes, fantastisches Spiel, bestehend aus Abenteuern und spannenden Herausforderungen! Es ist ein strategisches Action-, Rogue-Lite- und Deck-Building-Spiel, in welchem die Fähigkeiten des Spielers getestet werden. Beginne Dein Abenteuer mit einzigartigen Helden, um die Welt in verschiedensten Zeitrahmen zu retten!"Folgende Features werden aufgeführt:Letztes aktuelles Video: Tutorial Video