Neoverse: Trinity Edition: Kartenbasierte Roguelite-Taktik startet auf Switch und bald auch auf PS4

Eine eigene Strategie mit rund 300 Karten und mehr als 100 Fähigkeiten entwickeln

Drei charismatische Charaktere, jede mit Ihren eigenen persönlichen und einzigartigen Fähigkeiten und Vorzügen

Über 70 Arten von Monstern, die besiegt werden müssen, um die Welt zu retten – jedes mit seinem eigenen Verhaltensmuster

Mehrfache Fähigkeitskombinationen für jede Heldin

Herausfordernde Level für versierte Spieler

Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten dank freischaltbarer neuer Karten

Zukünftige Reiseziele hängen von Entscheidungen im Hier und Jetzt ab

Handlungen und Feinde wechseln zwischen Vergangenheit und Zukunft - bis hin zu ungeschriebenen Legenden

Strategie-Anpassung ist der Schlüssel zur Rettung von Neoverse

Auto-Zug-System für verbleibende Karten

Talentbäume mit einzigartigen Fähigkeits-Kombinationen

Verschiedene Ausrüstungsoptionen, um das Spiel zu meistern

Am 21. Januar 2021 hat Tino Gamez das bereits für PC und Xbox One erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Roguelite-Abenteuer Neoverse als Trinity Edition für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 19,49 Euro. Eine Umsetzung für PlayStation 4 soll im Februar folgen und auch auf PlayStation 5 spielbar sein.In der Spielbeschreibung heißt es: "Neoverse ist ein zeitloses, multiversales Spiel, in dem spannende Abenteuer und aufregende Herausforderungen als Roguelite, Deckbuilder und Strategiespiel kombiniert werden. Spieler begeben sich mit den einzigartigen Heldinnen auf spannende Abenteuer, um die Menschheit unabhängig von Raum und Zeit zu retten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch