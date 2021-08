Hermitage: Strange Case Files: Auftakt für den Mystery-Krimi auf Switch

Erleben Sie ein einzigartiges Abenteuer.....im Stil einer beliebten Visual Novel

Hinweise sammeln......durch Dialoge, TV-Nachrichten, Webforen, Telefonnachrichten und E-Mails

Erhalten Sie Hinweise......durch Gespräche mit anderen Charakteren und wählen Sie einen Ansatz, der zur Persönlichkeit der Zielperson passt

Freischalten von Charakterfähigkeiten......und Bestehen von Testprüfungen zu bestimmten Zeitpunkten im Spiel

Verwenden Sie die Pinnwand......, um Charaktere und Ereignisse zu verknüpfen und zu analysieren

Einsicht in die Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten der Charaktere......, um Ihnen zu helfen, wenn Sie bei Ihren Ermittlungen in eine Sackgasse geraten

Bestätigen Sie Ihre Verdächtigungen......, indem Sie Ihre Informationen und Vermutungen abgleichen, um Beweise zu liefern

Entscheiden Sie, welchen Weg Ihre Geschichte nehmen wird......, indem Sie verschiedene Handlungsstränge durch die von Ihnen getroffenen Entscheidungen freischalten

Am 26. August 2021 haben Arrowiz und Giiku Games die paranormale Horror-Visual-Novel Hermitage: Strange Case Files für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 19,99 Euro. Umsetzungen für PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS und Android sollen folgen. Auf Steam ist bereits eine kostenlose Demo erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Dieses packende paranormale Horror-Abenteuer dreht sich um Hermitage, die unheimliche Buchhandlung, die höchst ungewöhnliche Kunden anzieht - die alle in mysteriöse Fälle verwickelt zu sein scheinen, die an das Paranormale grenzen. Untersuchen Sie die mysteriösen Fälle, indem Sie in die Rolle eines wenig motivierten Buchladenbesitzers schlüpfen, eines ehemaligen Anthropologie-Professors, der aus unbekannten Gründen noch nie außerhalb seines Buchladens gesehen wurde. Mit Hilfe eines Hacker-Genies auf der Flucht, eines selbsternannten Detektivs und eines kurzatmigen Rechtsberaters müssen Sie einer Reihe von schrecklichen Vorfällen auf den Grund gehen und dabei die übernatürlichen Schrecken berücksichtigen, die in den Seiten der Lovecraft'schen Buchsammlung von Hermitage lauern."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer