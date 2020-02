Gestalt: Steam & Cinder: Steampunk-Plattformer für PC und Konsolen angekündigt

Sold Out und Entwickler Metamorphosis Games haben mit Gestalt: Steam & Cinder ein actionreiches Abenteuer im Stil alter 16- und 32-Bit-Plattformer angekündigt, das zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt in diesem Jahr für PC sowie auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll.Als Aletheia wird man in der dampfgetriebenen Stadt Canaan unterwegs sein, wo man Jahrhunderte alte Verschwörungen aufdeckt, gigantische Maschinen, Automata, bekämpft und den Aufsehern der Stadt, als das Comitium bekannt, einen Strich durch die Rechnung macht. Dabei trifft man Entscheidungen, die offenbar den Verlauf der Handlung beeinflussen, während man Aletheias Fähigkeiten entwickelt und sich zahlreiche Kombos für den Fern- und Nahkampf aneignet.