Kindred Fates: An Pokémon erinnerndes Projekt erhält großen Zuspruch auf Kickstarter

Schon kurz nach dem Start der Kickstarter-Kampagne am 19. Januar hatte Skymill Studios so viel Unterstützung für die Fertigstellung von Kindred Fates erhalten, dass den Entwicklern die Hälfte ihres benötigten Budgets zugesichert wurde. Inzwischen sollen bereits mehr als 285.000 Euro in das Projekt fließen; benötigt werden gut 46.000 Euro. Damit wird das von Pokémon inspirierte Spiel voraussichtlich Ende 2022 sowohl für PC als auch auf Nintendo Switch erscheinen.Wie im Vorbild wird man in Kindred Fates Kreaturen jagen und fangen, um sie anschließend zu trainieren, damit aus ihnen starke Kämpfer werden. Dabei bereist man die offene Welt des Abenteuers auch auf dem Rücken der Begleiter, wobei das Erkunden und Sammeln von Ressourcen zu den leichteren Aufgaben gehört, da der Schwerpunkt auf den taktischen Gefechten liegt.Sollten bis zum Abschluss der Kampagne in drei Tagen noch knapp 40.000 Euro zusammenkommen, wird es außerdem einen kooperativen Modus geben.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer