Cook-Out: A Sandwich Tale: Hektischer Koch-Wettkampf der Acron-Macher für alle VR-Headsets in Planung

Resolution Games hat im Rahmen eines Teaser-Trailers verraten, dass das Kochspiel Cook-Out: A Sandwich Tale gegen Ende 2020 nur für Oculus Rift und Oculus Quest erscheint. Da bisherige Titel des Studios für zahlreiche VR-Plattformen erschienen (z.B. das spaßige lokale Gekabbel Acron: Attack of the Squirrels! ), könnte es sich aber lediglich um eine zeitliche Exklusivität handeln.Ähnlich wie in Overcooked gibt es offenbar auch in Resolutions VR-Kochspiel ausgiebig Gelegenheit, sich mit seinen Freunden zu verkrachen, während man gemeinsam in der Küche die Zutaten vorbereitet - und natürlich zu viele davon anbrennen lässt. Bereits verraten wurde, dass vier Spieler gleichzeitig in der virtuellen Küche stehen.