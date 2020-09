Cook-Out: A Sandwich Tale: Hektisches Kochduell der Acron-Macher für Rift und Quest erschienen

Auch wenn Facebooks VR-Hardware derzeit nicht in Deutschland erhältlich ist , füllt sich der Katalog an vielversprechenden Exklusivtiteln. Dazu gehört auch das kooperative Party-Kochspiel Cook-Out: A Sandwich Tale von den Acron -Machern Resolution Games, das gestern für Rift und Quest erschienen ist. Wie der Lau(n)ch-Trailer beweist, orientiert sich das Freundschaften strapazierende Kochduell am hektischen Prinzip von Overcooked und vermischt es mit Fantasy-Kulissen:

"Bindet die Schürzen um … Gleich wird's chaotisch!Cook-Out: Das Sandwich-Märchen findet in einer Kochhütte in einem Märchenwald statt und ist ein verrücktes und skurriles Abenteuer, bei dem bis zu vier Spieler zusammenarbeiten müssen, um in diesem Mehrspieler-VR-Titel von Resolution Games eine hungrige Schar Zauberwesen als Kunden zu gewinnen und zu halten.Während die Spieler durch immer hektischer werdende Level kommen, bereiten sie nicht nur Mahlzeiten zu, sondern müssen auch eine Reihe fieser Kunden abwehren, die nur darauf aus sind, Ärger zu machen - wie z. B. Hofnarren, die Teile von Bestellungen verstecken, oder Diebe, die beständig Zutaten mopsen.Während das Spiel auf das Zusammenspiel Mehrerer abzielt, können Einzelspieler mithilfe eines simulierten Partners Spaß am Spiel haben und sicherstellen, dass es immer ein Team gibt, das die kniffligen Aufgaben bewältigt und in dieser wilden Küche für Ordnung sorgt."