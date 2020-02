Disc Room: Rasante Sägeblatt-Action der Minit- und High-Hell-Macher angekündigt

Screenshot - Disc Room (PC) Screenshot - Disc Room (PC) Screenshot - Disc Room (PC) Screenshot - Disc Room (PC) Screenshot - Disc Room (PC) Screenshot - Disc Room (PC) Screenshot - Disc Room (PC) Screenshot - Disc Room (PC) Screenshot - Disc Room (PC)

Devolver Digital hat die von Kitty Calis und Jan Willem Nijman ( Minit ) sowie Terri Vellmann und Doseone ( High Hell ) entwickelte Sägeblatt-Action Disc Room angekündigt, die 2020 für PC ( Steam ) erscheinen soll. Dazu heißt es von den Machern: "Wir schreiben das Jahr 2089, eine riesige Scheibe ist in Jupiters Umlaufbahn erschienen. Eine Besatzung internationaler Wissenschaftler wird mit dem verzweifelten Unterfangen beauftragt, die darin enthaltenen seltsamen Geheimnisse zu entschlüsseln.Spieler steigen in den überdimensionalen Raumanzug eines mutigen, aber etwas widerwilligen Wissenschaftlers und erkunden das weitläufige Schlachthaus vom Weltraum aus. Sie versuchen, die Methode hinter dem Wahnsinn zu entdecken, während sie unerbittlich von intelligenten außerirdischen Sägeblättern inmitten eines scheinbar endlosen Labyrinths miteinander verbundener Todeskammern verfolgt werden. Sie müssen stets auf der Hut bleiben, um sicher durch dieses mörderische Labyrinth zu navigieren, während dieses scheinbar einfache Gemetzel seine verblüffende Komplexität entfaltet.Aber: Was einen umbringt, macht einen stärker.Absorbiert die außergewöhnlichen Fähigkeiten von genau jenen Scheiben, die euch in Stücke schneiden wollen. Rast unaufhaltsam umher, biegt die Zeit und klont euch sogar selbst, während ihr eins mit der Scheibe werdet. Die ausdauernden Bestrafungen verfestigen sich schnell zu messerscharfen Überlebensfähigkeiten, während sich unsere Wissenschaftler auf die Reise zu dem tieferen, verheerenden Zweck der Scheibe machen.Im Disc Room ist der einzige Ausweg der Tod."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer