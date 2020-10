Disc Room: Rasante Sägeblatt-Action der Minit- und High-Hell-Macher ist startklar

Am 22. bzw. 23. Oktober 2020 hat Devolver Digital die von Kitty Calis und Jan Willem Nijman ( Minit ) sowie Terri Vellmann und Doseone ( High Hell ) entwickelte Sägeblatt-Action Disc Room für PC veröffentlicht. Der Download via Steam GOG und Epic Games Store kostet jeweils 14,99 Euro. Die Umsetzung für Nintendo Switch ist hierzulande noch nicht erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent von 103 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Bist du bereit, zerteilt zu werden? Wir schreiben das Jahr 2089. In der Umlaufbahn des Jupiter ist eine riesige Scheibe aufgetaucht. Steige in den übergroßen Raumanzug eines mutigen Wissenschaftlers und erkunde diesen weitläufigen intergalaktischen Schlachthof. Was dich umbringt, macht dich nur stärker."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer