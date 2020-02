Project G.G. (Arbeitstitel): Riesen-Roboter gegen Riesen-Monster: Helden-Action von Platinum Games

Aktualisierung vom 26. Februar 2020, 10:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 26. Februar 2020, 10:36 Uhr:

Soeben folgte die offizielle Ankündigung von Project G.G. (Arbeitstitel) von Platinum Games. Im folgenden Teaser-Trailer erkennt man, in welche Richtung das Helden-Spektakel gehen wird. Man sieht, wie ein riesiger stählerner Roboter in finsteren Hochhausschluchten gegen eine ebenso groß gewachsene Kreatur antritt - und dabei die Stadt in bester Godzilla-Manier oder wie bei Pacific Rim demoliert wird.Das nächste Projekt von Platinum Games trägt den Titel "Project G.G.". Laut der Famitsu via Siliconera Gematsu und RyoKutya2089 ist Hideki Kamiya (Bayonetta, The Wonderful 101) der Game Director."Project G.G." wird vage als ein gewaltiges Heldenspiel beschrieben, das eine heroische Trilogie abschließen wird. Die anderen Heldenspiele sind Viewtiful Joe (eine Figur wird zu einem Held) und The Wonderful 101 (eine größere Gruppe wird zu Helden). "Project G.G." sei ein Actionspiel, würde sich aber nicht ausschließlich um Action drehen. Laut Atsushi Inaba (Executive Director und Producer) soll das Spiel auf "allen zur Zeit existierenden Plattformen" erscheinen.Projekt G.G. wird als Meilenstein für das Studio beschrieben, da es sich um eine neue Marke handelt und Platinum Games das Spiel selbst als Publisher vertreiben wird. Laut Siliconera bot das chinesische Unternehmen Tencent an, den Titel zu veröffentlichen, aber letztendlich entschied sich Platinum Games für die Veröffentlichung in Eigenregie, da das Studio die volle Kontrolle und die geistigen Eigentumsrechte behalten wollte."Project G.G." wird als eine große Herausforderung für das Studio beschrieben. Aktuell sitzen 15 Leute an dem Projekt, aber Atsushi Inaba möchte gerne, dass ein neues Studio mit insgesamt 100 Mitarbeitern in Tokio an dem Vorhaben werkeln soll."Project G.G." und The Wonderful 101: Remastered sind zwei der vier Projekte , an denen Platinum Games gerade arbeitet. Die anderen beiden Titel sollen "bald" vorgestellt werden. Der letzte Titel soll "sehr interessant" und typisch für Platinum Games sein.