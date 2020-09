Disjunction: Der dritte Cyberpunk-Charakter in Aktion

Der dritte spielbare Charakter in Disjunction ist "Spider". Zuvor agierte die ehemalige Grey-Hat-Hackerin aus den Schatten. Aber als der "Harmonious Path", ein brutales kriminelles Chinatown-Syndikat ihren Cousin tötet, wird sie von ihrem entfremdeten Vater kontaktiert und gebeten, die Macht-Balance im Chinatown New Yorks wiederherzustellen.Disjunction erscheint 2021 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Das Spiel von Sold Out und Ape Tribe Games ist ein Cyberpunk-Stealth-Action-Rollenspiel für Einzelspieler, das in der dystopischen Unterwelt des futuristischen New Yorks spielt. Die Geschichte folgt den ineinander verwobenen Stories der drei Charaktere, die ein Geheimnis aufdecken.Sold Out und Ape Tribe Games: "Die Spieler können ihren eigenen Spielstil wählen und ein Arsenal an futuristischer Technologie, Waffen und kybernetischen Upgrades einsetzen, um tödliche, hochoktanige Kämpfe auszutragen. Alternativ erlauben Ablenkungstechniken und nicht-tödliche Angriffe die Bewegung in den Schatten, um nicht entdeckt zu werden. Im Laufe der reaktiven, von den eigenen Aktionen geprägten Geschichte lassen sich die Fähigkeiten erweiternde kybernetische Upgrades freigeschaltet. Außerdem können ganze Fraktionen vernichtet oder von der eigenen Sache überzeugt werden."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer