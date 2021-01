Disjunction: Action-Rollenspiel mit Cyberpunk-Setting erscheint noch im Januar

Sold Out und Ape Tribe Games haben einen Releasetermin für das Action-Rollenspiel Disjunction verkündet: Demnach darf man sich ab dem 28. Januar auf PC, PS4, Switch und Xbox One in die Cyberpunk-Spielwelt stürzen, durch die man sich mit den drei Protagonisten nicht nur mit Waffengewalt, sondern auch unauffälligen Schleicheinlagen bewegen soll."Wir sind riesige Fans von klassischen Stealth-Action-Spielen und modernen, rasanten Shootern. In Disjunction möchten wir beide Genres vereinen", sagt Erwan LeCun, Mitgründer von Ape Tribe Games. "Disjunction ist unser Liebesbrief an das Cyberpunk-Setting und wir hoffen, dass die verschwörungslastige Story und die stylischen Visuals die Fans des Genres ansprechen. Dabei wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, sich im strategischen Stealth-Gameplay oder brutalem, schnellen Kampf behaupten zu können."Wer schon mal in das Spiel hineinschnuppern möchte, findet auf Steam eine Demo . Darüber hinaus haben die Entwickler kommentierte Spielszenen in einem neuen Trailer veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Gameplay Walkthrough Trailer