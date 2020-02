Fuser: Harmonix und NCSOFT kündigen neues Musikspiel an

Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC) Screenshot - Fuser (PC)

Mit Fuser hat Harmonix sein neues Musikspiel angekündigt, das in Zusammenarbeit mit NCSoft für PC, PS4, Xbox One sowie Switch entsteht und im Herbst 2020 erscheinen soll. Dabei übernimmt man die Rolle eines DJs und erstellt mit seinen vier Plattentellern eigene Mix-Versionen aus den Song-Teilen, die aus bekannten Hits verschiedener Musikgenres stammen. Für möglichst hohe Punktzahlen sollte man dabei die Wünsche des Publikums berücksichtigen und den Mix nicht nur im Rahmen des Zeitlimits anpassen, sondern die Scheiben z.B. auch im Takt wechseln.Der Kern des Spielprinzips weist gewisse Parallelen zum Brettspiel Dropmix auf, das Harmonix zusammen mit Hasbro herausgebracht hatte. Aufgrund des hohen Startpreises und des fragwürdigen DLC-Konzepts konnte es aber nie den großen Durchbruch feiern. Die Technologie, verschiedene Songteile einfach und beeindruckend zusammenmischen zu können, war aber schon damals beeindruckend und kommt hier ebenfalls zum Einsatz.Laut Harmonix soll die Bibliothek von Fuse 100 Songs umfassen. An Modi sind eine Kampagne, Freestyle-Auftritte und eine Mehrspielerkomponente für bis zu vier Teilnehmer geplant. Eigene Remixe und Auftritte sollen sich außerdem speichern und online teilen lassen.Wir hatten bereits die Möglichkeit, Fuser selbst anzuspielen. Unsere Vorschau mit ersten Eindrücken gibt es noch in dieser Woche.