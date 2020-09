Fuser: DJ-Mixspiel von Harmonix und NCSoft hat einen Releasetermin

Das bisher lediglich grob auf "Herbst 2020" terminierte Musikmix-Spiel Fuser hat einen konkreten Releasetermin: Wie Harmonix und NCSoft bekannt geben, darf man ab dem 10. November eigene Remixe an PC, PS4, Switch und Xbox One kreieren, um dem Publikum ordentlich einzuheizen. Inhaltlich weist Fuser damit viele Parallelen zum Brettspiel Dropmix auf, das ebenfalls von Harmonix stammt und in Kooperation mit Hasbro realisiert wurde.Auszug aus der Pressemitteilung:"FUSER zelebriert die Musikfestivalkultur und befördert Spieler direkt auf die Bühne des weltgrößten, digitalen Musikfestivals, um dort ihre eigenen Mixes aus über 100 Songs bekannter Interpreten zum Besten zu geben. Entwickelt von Harmonix Music Systems, den Entwicklern von Rock Band und Dance Central und veröffentlicht von NCSOFT, können Spieler mit FUSER ihre wildesten DJ-Fantasien von zu Hause ausleben. Weitere Details werden in Kürze bekanntgegeben."Erste Eindrücke von Fuser liefert unsere Vorschau Letztes aktuelles Video: Gameplay Reveal Trailer