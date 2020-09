Ava Max “Sweet But Psycho"

Bobby Brown “My Prerogative"

Donna Summer “Hot Stuff”

Eric B. & Rakim “Don't Sweat The Technique”

Grouplove “Tongue Tied”

Justin Timberlake “Can't Stop The Feeling!”

Karol G ft. Nicki Minaj “Tusa”

Rage Against The Machine “Killing In The Name"

Rick Astley “Never Gonna Give You Up"

RÜFÜS DU SOL “Eyes”

Shania Twain “Any Man Of Mine"

Young MC “Bust A Move”





Harmonix und NCSoft haben zwölf weitere der insgesamt etwa 100 Songs bestätigt, die im DJ-Musikmix-Spiel Fuser enthalten sein werden:Darüber hinaus gibt es im jüngst veröffentlichten Release Date Trailer erste kurze Einblicke in den Mehrspielermodus. Apropos Release Date: Fuser erscheint am 10. November für PC, PS4, Xbox One und Switch.Letztes aktuelles Video: Official Release Date Trailer