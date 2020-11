Fuser: Die virtuelle DJ-Karriere kann beginnen

Eröffnungsakte: In der Einzelspieler-Kampagne müssen Spieler die Decks meistern und in einer Reihe von Herausforderungen lernen, wie sie die besten Mixe erstellen und neue Songs freischalten können.

Vibes verbessern: Im Freestyle-Modus können Spieler ihren DJ-Auftritt perfektionieren, ohne zeitliche Begrenzungen oder Herausforderungen - nur die Musik und Hunderttausende begeisterter Fans.

Stilsicherheit: Der Schlüssel Festival-Headliner zu werden, ist Individualität. Spieler können neue Looks freischalten und sie ihrem eigenen Stil anpassen - neue Threads, bizarre Helme, Tattoos und Bodypaint. Aber auch die Bühne kann nach eigenen Wünschen gestaltet und visuelle Effekte, Pyrotechnik, Feuerwerk und mehr hinzugefügt werden.

Zum Star werden: FUSER bietet online kollaborative oder kompetitive Mehrspieler-Modi. Zusammen mit anderen kann an Wahnsinns-Mixen gearbeitet oder herausgefunden werden, wer den mitreißendsten DJ-Auftritt hinlegen kann.

Globale Auftritte: Das Beste an jedem neuen Mix ist, dass er mit der Welt geteilt werden kann. FUSER lässt Spieler Videos von ihrem Gameplay und Mix im Spiel oder auf populären Social-Media-Kanälen teilen.

Am 10. November 2020 haben Harmonix und NCSoft das Musikmix-Spiel Fuser ab 67,89€ bei vorbestellen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Der Download auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" sind, kostet 59,99 Euro. Via PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden jeweils 69,99 Euro fällig. Neben der Standard Edition ist auch eine VIP Edition mit 25 zusätzlichen Songs, drei speziellen Avatar-Outfits und dem Videopaket "Kaskadenbühne" für 94,99 Euro (PC) bzw. 109,99 Euro (Konsole) erhältlich. Unser Test befindet sich in Arbeit.Der Hersteller schreibt: "FUSER, die nächste Evolution interaktiver Musikspiele, ist nun digital für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One verfügbar. FUSER wurde von Harmonix, den Erschaffern von Rock Band und Dance Central, entwickelt und von NCSOFT veröffentlicht. Das Spiel fordert Spieler heraus, Elemente aus den Songs von den weltbesten Künstlern miteinander zu kombinieren und ihre eigenen Mixe von Beats, Instrumentals, Vocals und elektronischen Elementen aus über 100 Songs erschaffen. Anschließend werden diese Mixe auf die Bühne des weltgrößten digitalen Musikfestivals gebracht und zelebriert."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer