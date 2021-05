Fuser: Headliner-Update mit Buchungs-Optionen für "Diamond Stage" verfügbar

Harmonix und NCSoft haben das Headline-Update für das Musikspiel Fuser ( ab 67,89€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, in dem man als DJ seine eigenen Remixe kreiert, um das Publikum in Ekstase zu versetzen. Im Mittelpunkt steht dabei die neue Diamond Stage, auf der die Spieler vor einem Live-Publikum von mehr als 250 Fans auflegen dürfen. Zusätzlich werden die Headliner-Auftritte über einen dedizierten Twitch-Kanal rund um die Uhr gestreamt.Voraussetzung ist, dass man sich einen Zeit-Slot auf der Diamond Stage bucht. Zu diesem Zweck hält mit dem kostenlosen Update die neue Spielwährung "Diamonds" Einzug. Dabei entscheidet die Attraktivität des Termins für den Preis der Buchung: Vormittags unter der Woche wird man für einen Auftritt auf der Diamond Stage also deutlich weniger Diamanten benötigen als am Wochenende oder gar zur Prime Time. Bevor jetzt die Alarmglocken klingeln: Man wird sich das Diamanten-Konto nicht mit Mikrotransaktionen und damit echtem Geld erkaufen können. Stattdessen erhält man die Diamanten ausschließlich als Ingame-Belohnungen, indem man an Events teilnimmt oder einfach nur in Modi wie Freestyle, Multiplayer-Duellen oder der Kampagne spielt.Darüber hinaus lassen sich die Diamanten auch für das Freischalten kosmetischer Gegenstände im neuen Diamond Shop oder weiterer Songs investieren. Überarbeitet werden außerdem das soziale Interface mit frischen Spielerprofilen und die Empfehlungen für andere Mixe, die ab sofort stärker auf persönliche Vorlieben zugeschnitten sein sollen. Ebenso sind jetzt Twitch Drops komplett auf allen Plattformen ins Spiel integriert, so dass man für das Anschauen von Fuser-Streams zusätzliche Belohnungen einheimsen kann.Geplant sind außerdem Gastauftritte prominenter DJs.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer