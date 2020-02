Edgar - Bokbok in Boulzac: Skurriler Einsiedler wagt sich auf PC, Xbox One und Switch

Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC) Screenshot - Edgar - Bokbok in Boulzac (PC)

La Poule Noire hat das 2D-Adventure Edgar - Bokbok in Boulzac am 26. Februar 2020 für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam Microsoft Store und eShop kostet 15,99 Euro. Auf Game Jolt werden 18,98 Dollar fällig und auf itch.io gibt's eine kostenlose Demoversion. In der Spielbeschreibung heißt es: "Edgar, ein 40-jähriger Einsiedler, der mit seiner Henne abgeschieden im Wald lebt, führt umgeben von seinen kostbaren Kürbissen ein friedliches Leben. Leider wird ihn ein Unglück dazu zwingen, in das Dorf Boulzac zu gehen um seine Kürbisse zu retten zu können. Er ahnt nicht, dass das Dorf ein schreckliches Geheimnis birgt, das nur er lüften kann.Edgar ist ein humorvolles Abenteuerspiel, das sich in einem verrückten Universum ereignet. Die Handlung spielt in einem Dorf, das mit einer gehörigen Portion Klischees und seinen faszinierenden Charakteren an die französische Landschaft erinnert. Es wurde von La Poule Noire entworfen, einer Kooperative, die sich mit ihren Produktionen aktuelle gesellschaftliche Phänomene auf die Schippe nehmen will. Somit stehen bei Edgar Verschwörungstheorien im Mittelpunkt der Geschichte."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer