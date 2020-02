Antares: Horror-Shooter erscheint Ende Februar

Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC) Screenshot - Antares (PC)

Am 28. Februar 2020 erscheint der Horror-Shooter Antares für PC auf Steam . In dem Sci-Fi-Szenario ist bei der Erforschung der menschlichen DNA im Orbit des Planeten Antares etwas schief gelaufen. So wurde die Forschungseinrichtung von "befallenen Kreaturen" unter dem Kommando einer mysteriösen Gestalt überrannt.Vor diesem Hintergrund und weiteren Themen wie KI, Menschlichkeit und Zukunftstechnologie erkundet man die Raumstation und bekämpft die verseuchten Kreaturen. An Bord der Station wird man Ressourcen finden, seine Waffen aufwerten und die Fähigkeiten anpassen können.