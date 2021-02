Pascal's Wager: Definitive Edition - Düsteres Action-Rollenspiel auf PC-Kurs

Screenshot - Pascal's Wager (PC) Screenshot - Pascal's Wager (PC) Screenshot - Pascal's Wager (PC) Screenshot - Pascal's Wager (PC) Screenshot - Pascal's Wager (PC) Screenshot - Pascal's Wager (PC) Screenshot - Pascal's Wager (PC) Screenshot - Pascal's Wager (PC) Screenshot - Pascal's Wager (PC) Screenshot - Pascal's Wager (PC)

Am 12. März 2021 wollen TipsWorks und Giant Network das bereits für iOS und Android erschienene Dark-Fantasy-Rollenspiel Pascal's Wager als Definitive Edition für PC veröffentlichen . Die PC-Umsetzung soll neben sämtlichen bisher erschienenen Zusatzinhalten und Updates auch 4K-Auflösung, Ultra-Breitbild-Unterstützung, eine unbegrenzte Bildwiederholrate, freie Tastenbelegung sowie diverse Grafikverbesserungen bieten. Der Download via Steam , wo man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen kann, soll 19,99 Dollar kosten. In den ersten beiden Verkaufswochen soll außerdem ein Launch-Rabatt von zehn Prozent gewährt werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Pascal's Wager: Definitive Edition ist ein herausforderndes Action-Rollenspiel in einer düsteren Fantasy-Welt. Tritt in die Fußstapfen der Kuriere und entdecke die Geschichte hinter dem mysteriösen Dunklen Nebel. Die Giganten - mysteriöse Kreaturen, die den Dunklen Nebel auflösten, der einst das Land Solas verhüllte - sind gefallen. Als Kurier wirst du viele, liebevoll gestaltete Schauplätze dieser faszinierenden Welt voller Geheimnisse, verborgener Mysterien und Geschichten erkunden. Die in Nebel gehüllte Wahrheit von Solas wartet nur darauf, von dir entdeckt zu werden...Meistere fünf einzigartige, mächtige und vielseitige Charaktere mit ihren ganz eigenen Kampfstilen und entdecke ein abwechslungsreiches und unglaublich herausforderndes Spielerlebnis. Die dunklen Kräfte, denen du gegenüberstehst, sind gnadenlos und gerissen. Die Bosse dieser Welt werden deine Strategie, deine Reflexe und deine Entschlossenheit auf die ultimative Probe stellen." Darüber hinaus soll aber auch ein optionaler, leichter zugänglicher Modus für Gelegenheitsspieler verfügbar sein.