This Is The Zodiac Speaking: Auf Fakten basierende Suche nach dem bekannten Serienmörder

Ende der 60-er Jahre tötete der Zodiac-Killer mehrere Menschen, wurde allerdings nie gefasst - This Is The Zodiac Speaking erzählt eine fiktive, aber auf Fakten basierende Geschichte um die Suche nach dem Serienmörder. Erscheinen soll der Thriller zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt dieses Jahres auf Steam sowie für alle aktuellen Konsolen.Man übernimmt darin die Rolle des Journalisten Robert Hartnell, der dem Killer auf die Schliche kommen will, eine Nachricht von ihm erhält und sich im Herbst des Jahres 1973 gar mit ihm trifft. Verwundet überlebt er das Treffen, woraufhin er das Geschehene sowie seine eigene Vergangenheit in Therapiesitzungen aufarbeitet. Er sammelt zudem Hinweise und löst Rätsel, um die Chronologie der Ereignisse herzustellen, während ihm der Mörder auf der Spur ist. Entscheidungen, die man während des Spiels trifft, führen dabei zu verschiedenen Enden.Entwickler Punch Punk Games will das San Franzisko der 70-er Jahre in stilisierter Form, aber originalgetreu zum Leben erwecken will. Die Geschichte wurde unter Mithilfe des polnischen Autors Lukasz Orbitowski geschrieben, während Elektronik-Musiker A_GIM für den Soundtrack verantwortlich zeichnet.