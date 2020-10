This Is The Zodiac Speaking: Die Suche nach dem Serienmörder hat begonnen

entdecke die historischen auf Beweisen basierenden Fakten der Geschichte eines der berühmtesten, niemals gefassten Mörders Amerikas,

erfahre die Geschichte aus dem Gesichtspunkt einer Person, die die Attacke des Serienmörders überlebte, widersetze dich dem Trauma und führe deine Ermittlungen, die dich zu der Wahrheit über Zodiac führen

entdecke Details, die mit den Morden im Zusammenhang stehen, besuche die Stätte, die von wahren Verbrechensszenen inspiriert wurden, erfahre echte Therapiesitzungen, die dir erlauben, mit dem Trauma fertig zu werden,

entdecke drei unterschiedliche Abschlüsse, jeder entsprechend deiner Entscheidungen während der Investigation

genieße die klimatische Filmmusic und originelle Graphik im Retrostil

besuche die goldenen 70er Jahre und spüre die altmodische Atmosphäre während der Besuche der meist bekanntesten Orte Kaliforniens.

Am 15. Oktober 2020 haben Punch Punk Games und Klabater den Mystery-Thriller This Is The Zodiac Speaking ab 17,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 22. Oktober ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro gewährt. Im PlayStation Store können Mitglieder von PlayStation Plus aktuell zumindest zehn Prozent sparen, während im Microsoft Store und eShop der volle Preis fällig wird.In der Spielbeschreibung heißt es: "This is the Zodiac Speaking - ein auf Fakten basierender Psychothriller für einen Spieler, der in Anlehnung an die Geschichte von Zodiac, einem der berühmtesten, niemals gefassten Serienmörder, geschaffen wurde. Er verbindet die Bilder aus Kalifornien in den 70er mit der originellen, epischen Tonspur sowie den Spielelementen, die den klassischen Horror, Investigation, Schleichmechanismen sowie unterschiedliche Abschlüsse zum Entdecken umfasst."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer