Ski Sniper: Skispringen trifft Sniper Elite auf der Switch - inklusive Killcam

Wie ist Entwickler Crazy Rocks nur auf diese Idee gekommen? Und auf die Idee, dieses bizarre Konzept auch tatsächlich als kommerzielles Produkt herauszubringen? Diese Fragen dürften nicht nur uns durch den Kopf gegangen sein, als wir Ski Sniper im eShop für Nintendo Switch entdeckt haben, das am Freitag, 28. Februar erscheinen wird.Auch den Skispringern geht hier einiges durch den Kopf (oder andere Körperteile), wie die Killcam in minutiös deutlich macht - ähnlich wie in Sniper Elite von Rebellion. Nachdem einer der Skispringer von der Rampe in die Luft abhebt, wird er hier nämlich zum Abschuss freigegeben. Auf dem PC ist der Titel bereits seit 2017 erhältlich ( zur Steam-Seite )."- Discover all the sniper weapons including a crossbow!- Complete objectives to get special rewards.- Watch Your perfect shot trajectory from the special bullet-camera perspective.- Admire bullet damage in the X-Ray mode.- Choose Your perfect sniping spot.- Become the best Ski Sniper around the world.IMPORTANT !Our intention is NOT to offend any ski jumper nor the discipline of ski jumping - We love this sport!The game is designed to be skillfully humorous ^^"