Golf With Your Friends: Kunterbuntes Arcade-Golf wird für Konsolen umgesetzt

Bis zu zwölf Spieler dürfen im Steam-Titel Golf With Your Friends miteinander putten - daher auch der Name. Blacklight Interactive und Publisher Team17 haben angekündigt, dass der seit Januar 2016 im Early-Access erhältliche Steam-Titel im Jahr 2020 für PS4, Xbox One und Switch umgesetzt wird.Es steht zwar nicht in der Pressemitteilung, vermutlich dürfte zum Release aber auch die Steam-Fassung den Early-Access verlassen. Ursprünglich planten die Entwickler zumindest, den Frühzugriff Mitte oder Ende 2019 zu beenden. Die Beschreibung im Steam-Store beschreibt das Arcade-Golf folgendermaßen:"Nichts ist unmöglich, während du 9 Kurse voll schnellem, aufregendem Minigolf für gleichzeitig bis zu 12 Spieler erlebst! Die Partie ist damit aber noch nicht beendet. Spieler können zusätzliche Kurse und Inhalte per Early-access erwarten!Sorge dafür, dass deine Fähigkeiten auf höchstem Niveau sind, da du gegen 11 andere Golfer im Online-Mehrspieler-Modus antrittst.Neun Kurse mit einzigartigen Mechaniken und Löchern. Werde Profi auf dem Piratenkurs oder erziele einen Albatross im „Antik“-Motto-Kurs.Ärgere deine Freunde, indem du ihren Ball mit Honig, Eis oder als Quadrat zum Stehen bringst.Schlage den Ball vom Tee beim klassischen Minigolf, jage nach einem Par oder tausche das Loch durch ein Tor beim Hockey aus.Verleihe dem Spiel einen eigenen Touch, indem du deinen eigenen Kurse entwirfst, teilst und spielst.Mache eine Piste aus dem Fairway, mit freischaltbaren Hüten, Skins und Schweifen für deinen Ball."