Golf With Your Friends: Die Minigolfparty ist eröffnet

Bis zu 12 Spieler! Sorge dafür, dass deine Fähigkeiten auf höchstem Niveau sind, da du gegen 11 andere Golfer im Online-Mehrspieler-Modus antrittst.

Mottokurse! Neun Kurse mit einzigartigen Mechaniken und Löchern. Werde Profi auf dem Piratenkurs oder ziele auf einen Albatross im "Antik"-Motto-Kurs.

Powerups! Ärgere deine Freunde, indem du ihren Ball mit Honig, Eis oder als Quadrat zum Stehen bringst.

Drei Spielmodi! Schlage den Ball vom Tee beim klassischen Minigolf, jage nach einem Par oder tausche das Loch durch ein Tor beim Hockey aus.

Am 19. Mai 2020 haben Blacklight Interactive und Team17 Digital das Partyspiel Golf With Your Friends für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen (aktuell sind 89 Prozent von mehr als 20.000 Reviews positiv), kostet der Download bis zum 26. Mai nur 8,99 Euro inklusive Caddy Pack. Im PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden für den auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltenen Titel hingegen 19,99 Euro fällig.Als wichtigste Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer