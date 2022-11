Golf With Your Friends: Neuer Pizza Party-DLC und kostenloser Couch-Modus

Golf With Your Friends: Partyzubehör für den Golfplatz

Arcade-Sticker

Gekritzel-Sticker

Arcade-Spur

Ghettoblaster-Hut

Katzenkopfhörer-Hut

Hundeohren-Hut

Pizza-Hut

Getränke-Hut

Pizza-Schwimmreifen

Spielzeugkatzen-Schwimmreifen

Kostenloses Update mit Couch-Modus und Quick-Play

„Das Runde muss ins Eckige“ ist ein Spruch, der zwar eigentlich aus dem Fußball kommt, der aber auch für eine runde Pizza in einer eckigen Schachtel gilt. Beim Golfen bleibt man zwar in doppelter Hinsicht dem Runden treu.Trotzdem haben sich Entwickler von Team17 dieses Motto zu Herzen genommen und verbinden beim Pizza Party Pack-DLC ihre Multiplayer-Sportveranstaltung Golf With Your Friends mit der käsigen Spezialität aus Italien. Das kostenpflichtige Update hat vor allem kosmetische Gegenstände im Gepäck.Für 1,99 Euro bietet euch das Pizza Party Pack für Golf With Your Friends eine Reihe an Kostümen für eure Golfbälle, neue Sticker und Schwimmreifen für den Wasserbereich. Der kostenpflichtige DLC ist ab sofort für alle Plattformen abseits der Nintendo Switch verfügbar, dort müssen sich Golffreunde noch bis zum 19. Dezember gedulden. Folgende Gegenstände sind im Pizza Party Pack enthalten:Das Pizza Party Pack ist übrigens nicht das erste seiner Art: Das Basisspiel Golf With Your Friends kann bereits mit den DLCs Sports Pack, Bouncy Castle Course, Summer Party Pack, Racing Pack und dem Caddy Pack. Preislich liegen alle DLCs zwischen zwei und drei Euronen, inhaltlich konzentriert man sich bei den Addons vor allem auf kosmetische Inhalte.Selbst mehr als zwei Jahre nach seinem Release versorgt Team17 Golf With Your Friends allerdings nicht nur mit kostmetischen DLCs, sondern auch mit kostenlosen Updates. Ab sofort ist deshalb auf allen Plattformen der neue Couch-Modus verfügbar: Hier müsst ihr in einem zufälligen Level neun Löcher füllen und dabei natürlich effektiver schlagen als eure Freunde.Während der Couch-Modus sowohl online als auch vor Ort genossen werden kann, ist die neue Quickplay-Option nur für lokale Sessions gedacht. Hier kann innerhalb weniger Sekunden eine neue Partie gestartet werden, bei der ihr auf einer zufälligen Karte mit einer benutzerdefinierten Levellänge zusammen den Schläger schwingt.