Brigandine: The Legend of Runersia: Taktikspiel für Switch angekündigt

Das Taktikspiel Brigandine: The Legend of Runersia wird am 25. Juni 2020 für Switch im eShop erscheinen. In dem Spiel von Matrix Software und Happinet aus Japan kommandiert man Runenritter und verschiedene Monster (Drachen, Ghule und Feen) in taktischen rundenbasierten Kämpfen auf Hexfeldern. Vor 20 Jahren erschien bereits ein Titel aus der Brigandine-Reihe.In Brigandine: The Legend of Runersia haben sechs Fraktionen/Länder einen Krieg geführt, um das Land Runersia zu erobern und unter einer Nation zu vereinen. Die Spieler entscheiden, welche Fraktion sie anführen wollen und wie ihre Armee aussehen soll.Letztes aktuelles Video: Trailer