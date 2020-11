Iris and the Giant: Kartenbasierte Roguelike-Taktik auf Switch gestartet

Taktische Kämpfe: Stell dich mithilfe von Sammelkartenspiel-Mechaniken sowie RPG- und Roguelike-Elementen den Monstern im Kampf.

Deckbau: Stell im Laufe des Spiels dein Deck zusammen. Wähle aus vielen verschiedenen Karten die besten Optionen für deine Langzeitstrategie aus.

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten: Das Spiel bietet 51 Karten und unzählige Möglichkeiten, deinen Charakter, dein Deck und deinen Spielstil zu spezialisieren.

Mitreißendes Abenteuer: Erlebe eine ebenso fesselnde wie ergreifende Geschichte in einem Genre, das sonst eher keine tief greifenden Erzählungen bereithält.

Progressive Schwierigkeitsstufe: Das Spiel eignet sich für jeden und stellt selbst erfahrene Spieler vor Herausforderungen.

Screenshot - Iris and the Giant (Switch) Screenshot - Iris and the Giant (Switch) Screenshot - Iris and the Giant (Switch)

Am 5. November 2020 haben Lois Rigaud, Goblinz Studio und Plug In Digital das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Taktik-Rollenspiel Iris and the Giant auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 14,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Iris and the Giant ist eine Verschmelzung von Sammelkartenspiel und RPG mit Roguelike-Elementen. Du schlüpfst in die Rolle von Iris, die sich in ihrer eigenen Fantasiewelt ihren Ängsten stellen muss. Begleitet vom einzigartigen minimalistischen Grafikstil des Spiels tauchen die Spieler in die rührende Geschichte eines Mädchens ein, das sich ihren inneren Dämonen stellt und den zornerfüllten Riesen in ihrem Inneren besänftigt. Schalte mit jeder Begegnung neue Karten frei und erhalte Punkte, um Iris zu stärken. Jeder Versuch macht dich stärker und lässt dich weiter vorankommen! Im Spiel entdeckst du Fragmente von Iris' Erinnerungen und verstehst dadurch das Abenteuer, das sich in ihrem Kopf abspielt, immer besser."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer