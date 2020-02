Ever Forward: Rätselabenteuer der My-Time-at-Portia-Macher angekündigt

Screenshot - Ever Forward (PC) Screenshot - Ever Forward (PC) Screenshot - Ever Forward (PC) Screenshot - Ever Forward (PC) Screenshot - Ever Forward (PC)

Die chinesischen Entwickler von Pathea Games ( My Time at Portia ) haben das 3D-Puzzle-Adventure Ever Forward (vormals Protoform ) angekündigt, das im Sommer 2020 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll:Die PC-Fassung, die sich auf Steam bereits zur Wunschliste hinzufügen lässt, soll konkret ab Mai erhältlich sein. Im Spiel, das sich bereits seit vier Jahren in Entwicklung befinde, schlüpft man in die Rolle eines Mädchens namens Maya, das in einer fremden Welt zwischen Einbildung und Wirklichkeit gefangen ist, in der sie verdrängte Erinnerungen freilegen und sich ihren Ängsten stellen muss.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer