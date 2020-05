Ever Forward: Prologue: Demo zum Rätselabenteuer der My-Time-at-Portia-Macher veröffentlicht

Screenshot - Ever Forward (PC) Screenshot - Ever Forward (PC) Screenshot - Ever Forward (PC) Screenshot - Ever Forward (PC) Screenshot - Ever Forward (PC) Screenshot - Ever Forward (PC)

Am 28. Mai 2020 haben Pathea Games ( My Time at Portia ) eine Demo zu ihrem 3D-Puzzle-Adventure Ever Forward (vormals Protoform) für PC veröffentlicht, die als Ever Forward Prologue kostenlos via Steam itch.io und Game Jolt heruntergeladen werden kann. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 30 Reviews positiv).In dem Spiel, das diesen Sommer für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll, schlüpft man in die Rolle eines Mädchens namens Maya, das in einer fremden Welt zwischen Einbildung und Wirklichkeit gefangen ist, in der sie verdrängte Erinnerungen freilegen und sich ihren Ängsten stellen muss.Letztes aktuelles Video: Demo Trailer PC