Maquette: Rätselspiel kehrt aus der Versenkung zurück und erscheint über Annapurna Interactive

Graceful Decay hat mit Annapurna Interactive einen Publisher für sein Rätselspiel Maquette gefunden, das laut PC Gamer erstmals auf der GDC 2011 einem Publikum präsentiert und dort nach Angaben bei Gamasutra positiv aufgenommen wurde.Konzentrierte man sich damals nur auf die perspektivischen Rätsel, hat man die Aufgaben jetzt in eine Geschichte eingebettet, in der es um Liebe, Verlust und Akzeptanz gehen soll. Bei der Beschreibung bei Steam heißt es:"MAQUETTE ist ein rekursives Puzzlespiel aus der Ich-Perspektive, das dich in eine Welt entführt, in der jedes Gebäude, jede Pflanze und jeder Gegenstand gleichzeitig winzig klein und unglaublich groß sind. MAQUETTE macht es möglich, indem es die Welt rekursiv in sich selbst auf eine MC Escher-ische Art und Weise verdreht.Begibst du dich zum Mittelpunkt der Welt, wirst du dich wie ein Riese fühlen, der über Gebäude und Mauern hinausragt. Wagst du dich aber weiter hinaus, beginnst du, dich klein zu fühlen, da die Dinge immer größer werden – bis zu dem Punkt, an dem sich Risse im Boden zu Abgründen auftun.In Maquette erkundest du das Ausmaß der alltäglichen Probleme in einer modernen Liebesgeschichte, in der die kleinsten Probleme manchmal zu unüberwindlichen Hindernissen werden können."Einen Releasetermin für Maquette gibt es nach aktuellem Stand noch nicht.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer