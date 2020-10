Forgone: Plattform-Action springt aus dem Early Access

Hybrid aus Action-Platformer und Looter

Storygetriebenes Spielgeschehen

Sammle ein Arsenal aus mythischen Waffen

Herausfordernde Gegner, intensive Bosskämpfe

Verzweigter Fertigkeitenbaum mit anpassbaren Fähigkeiten

Fließende 3D-2D-Pixelgrafik und Animation

Am 13. Oktober 2020 haben Big Blue Bubble den an Dead Cells erinnernden Plattformer Forgone für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Der Download via Epic Games Store kostet 24,99 Euro, während im PlayStation Store Microsoft Store und eShop 29,99 Euro fällig werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Foregone ist ein schneller, flüssiger 2D-Action-Platformer mit legendärer Beute und unglaublichem Pixeldesign. Sammle ein Arsenal voll mächtiger Waffen und kläre eine faszinierende Story über Reue und Verschwörungen auf, während du dich durch feindliche Horden kämpfst und Calagan rettest.Viele Jahre nach einem verheerenden Krieg wird die Stadt Calagan erneut von einer alles verderbenden Macht belagert, der Geißel.Als stärkste Supersoldatin der Stadt musst du herausfinden, woher die Geißel kommt, und verhindern, dass ihre wiederbelebten Untergebenen deine Heimat zerstören. Aber die Geißel erweckt nicht nur die Toten wieder zum Leben - sie setzt auch Erinnerungen frei, die besser vergessen blieben. (...) Kläre eine faszinierende Story über Reue und Verschwörungen auf, während du dich durch feindliche Horden kämpfst und Calagan vor der Vernichtung rettest."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer