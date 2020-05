Trackmania: Starter Access (kostenlos), Standard Access (9,99 Euro pro Jahr) oder Club Access (29,99 Euro pro Jahr)

Screenshot - Trackmania (PC) Screenshot - Trackmania (PC) Screenshot - Trackmania (PC) Screenshot - Trackmania (PC)

Trackmania wird ab dem 1. Juli 2020 in drei verschiedenen Versionen für PC (Epic Games und Uplay) verfügbar sein wird: Starter Access (kostenlos), Standard Access (9,99 Euro pro Jahr) und Club Access (29,99 Euro pro Jahr)."Trackmania ist ein universelles Rennspiel und dank der drei Modelle stellen wir sicher, dass jeder Spieler das bekommt, was am besten zu ihm passt. Starter Access ist kostenlos und der perfekte Einstieg für neue Spieler. Standard und Club Access bieten Zugang zu Tools, mit denen fortgeschrittene Spieler kreativ tätig werden und ihre Schöpfungen teilen können", erklärt Florent Castelnerac, Managing Director bei Ubisoft Nadeo.Starter Access: Der Starter Access beinhaltet die offiziellen Kampagnen, die vierteljährlich wechseln und im Singleplayer oder Multiplayer spielbar sind. Auf 25 Strecken warten Medaillen und die Teilnahme an regionalen Rankings. Die Kreationen anderer Spieler sind im Arcade Channel verfügbar. Außerdem beinhaltet der Starter Access probeweise diverse Bearbeitungstools (Strecken, Replays und Skins) und Review-Server für Strecken. Die wöchentliche Nations League kann zudem für informelle Turniere genutzt werden.Standard Access: Zusätzlich zum kostenlosen Content bietet der Standard Access mehr von Spielern geschaffene Inhalte (inklusive Strecke des Tages) sowie vollen Zugang zu den Bearbeitungstools (Replays und Strecken) und den Review-Servern für Strecken. Außerdem können Spieler an täglichen Wettbewerben teilnehmen und alle "Strecken des Tages" sowie die Strecken aus den Kampagnen dauerhaft behalten. Ein Jahr Standard Access ist für 9,99 Euro verfügbar.Club Access: Zusätzlich zu den Inhalten aus dem Standard Access haben Spieler Zugang zu ihren bevorzugten Clubs und somit zu exklusiven Inhalten und Aktivitäten, darunter Skin-Individualisierung, spezielle Kampagnen, Online Rooms, Trainingsstrecken und Wettbewerbe. Sie können auch ihren eigenen Club gründen, um ihre Kreationen zu teilen und Events zu organisieren. Spieler erhalten Zugang zu der von Ubisoft Nadeo organisierten Open Grand League und können sich für die Trackmania Grand League qualifizieren. Ein Jahr Club Access ist für 29,99 Euro verfügbar, drei Jahre für 59,99 Euro. Nach Ablauf des Zugangs behalten die Spieler alle Strecken, welche in den offiziellen Kampagnen und als "Strecken des Tages" enthalten waren.Letztes aktuelles Video: Trailer